Положили лицом в асфальт. В Омске задержали оптового наркокурьера

32-летний мужчина забрал запрещенное вещество из тайника. При себе у него нашли 49 граммов синтетического зелья. Еще 40 граммов хранилось в квартире курьера на улице Перелета. Мужчина забирал крупные партии зелья, фасовал и раскладывал по тайникам-закладкам.