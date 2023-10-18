Положили лицом в асфальт. В Омске задержали оптового наркокурьера

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Омские полицейские на улице Шаронова задержали курьера с партией наркотиков, когда он ехал в такси, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
32-летний мужчина забрал запрещенное вещество из тайника. При себе у него нашли 49 граммов синтетического зелья. Еще 40 граммов хранилось в квартире курьера на улице Перелета. Мужчина забирал крупные партии зелья, фасовал и раскладывал по тайникам-закладкам.
Подозреваемый занимался запрещенным бизнесом около двух месяцев, за это время каких-либо значимых денег не заработал. Мужчина сам является наркопотребителем.
Следователи завели два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
Ранее Город55 сообщал, что капитана омской полиции обвиняют в попытке продажи более 1 килограмма наркотиков.