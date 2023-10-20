Дети могут провалиться. В одном из омских дворов земля ушла из-под ног

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
В редакцию Города55 обратились жители домов № 3 и № 5 по улице Молодогвардейская. Здесь во дворе на месте теплотрассы образовалась огромная яма. Местные жители переживают, что кто-нибудь может получить травму.
«В конце августа писали письмо и отправили в городскую администрацию, в „Тепловую компанию“, чтобы произвели ремонт теплотрассы, которая проходит между нашими домами. Теплотрасса провалилась в нескольких местах, а в начале октября образовалась огромная яма. Бегают дети, играют и могут провалиться», — сообщили местные жители.
По словам жильцов, в «Тепловой компании» обещали провести ремонт до 1 октября, но ямы так никуда и не делись. Для безопасности в самую большую из них воткнули ветки и натянули оградительную ленту, чтобы видно было провал.
Город55 обратился с этим вопросом к городской администрации.
«Работы по ремонту тепловой камеры по адресу: ул. Молодогвардейская, 3-5 будут выполнены не позднее 25.10.2023», — сообщили в мэрии Омска.
Ранее Город55 рассказывал о коммунальной проблеме во дворе дома на улице 9-я Ленинская. Там расположена тепловая камера с коммуникациями, в которой, со слов местных, с июня течет вода. Аварию не устраняют.