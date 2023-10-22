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«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками

22 октября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области девочку из детдома избили и заставили мыть унитаз руками

Вопиющий случай произошел в Большеуковском доме детства.

В своих соцсетях юрист и правозащитник Никита Сорокин опубликовал видео, на котором подростки из Большеуковского дома детства избивают и издеваются над своей сверстницей.

Унижения девочка, как оказалось, «заслужила» из-за своего опоздания на один час. «Лидер» затаскивает «провинившуюся» в комнату, где дает ей несколько пощечин. После этого ее отправляют мыть унитазы руками в женской и мужской секции. При этом пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком девочке запрещают. На протяжении всего этого процесса ей угрожают и «раздают» все новые и новые пощечины.

Из видео становится понятно, что происходит подобное в детдоме далеко не первый раз.

«Ангелина мыла руками, теперь твоя очередь», — говорит пользующая авторитетом несовершеннолетняя девушка.

Также провинившегося подростка обещают сломать и утопить в унитазе.

Фото: Скриншот видео со страницы vk.com/sorokin_n_a

На инцидент уже отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко, уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина и зампредседателя правительства, министр образования Иван Кротт.

Губернатор заявил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы, и поручил организовать проверку Большеуковского дома-интерната.

«К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом. Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей», — отметил Хоценко.

Иван Кротт сообщил, что в вопиющем случае будут детально разбираться, а всех виновных накажут.

«Детская жестокость, не укладывающаяся ни в какие общечеловеческие нормы морали. Но за каждым детским поступком стоят взрослые — это педагоги, которые обязаны учить добру, помогать, когда страшно и непонятно», — написал в своем телеграм-канале министр образования Омской области.
Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
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#Общество#Происшествия#Драка#Омск#Омская область#Избиение#Дети#Детский дом#Новости#Иван Кротт#Жестокость#Конфликт#Унижение#Большеуковский район#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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