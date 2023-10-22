«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками

Унижения девочка, как оказалось, «заслужила» из-за своего опоздания на один час. «Лидер» затаскивает «провинившуюся» в комнату, где дает ей несколько пощечин. После этого ее отправляют мыть унитазы руками в женской и мужской секции. При этом пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком девочке запрещают. На протяжении всего этого процесса ей угрожают и «раздают» все новые и новые пощечины.