«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В своих соцсетях юрист и правозащитник Никита Сорокин опубликовал видео, на котором подростки из Большеуковского дома детства избивают и издеваются над своей сверстницей.
Унижения девочка, как оказалось, «заслужила» из-за своего опоздания на один час. «Лидер» затаскивает «провинившуюся» в комнату, где дает ей несколько пощечин. После этого ее отправляют мыть унитазы руками в женской и мужской секции. При этом пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком девочке запрещают. На протяжении всего этого процесса ей угрожают и «раздают» все новые и новые пощечины.
Из видео становится понятно, что происходит подобное в детдоме далеко не первый раз.
«Ангелина мыла руками, теперь твоя очередь», — говорит пользующая авторитетом несовершеннолетняя девушка.
Также провинившегося подростка обещают сломать и утопить в унитазе.
На инцидент уже отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко, уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина и зампредседателя правительства, министр образования Иван Кротт.
Губернатор заявил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы, и поручил организовать проверку Большеуковского дома-интерната.
«К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом. Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей», — отметил Хоценко.
Иван Кротт сообщил, что в вопиющем случае будут детально разбираться, а всех виновных накажут.
«Детская жестокость, не укладывающаяся ни в какие общечеловеческие нормы морали. Но за каждым детским поступком стоят взрослые — это педагоги, которые обязаны учить добру, помогать, когда страшно и непонятно», — написал в своем телеграм-канале министр образования Омской области.