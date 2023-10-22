На работников омского детдома, где избили девочку за опоздание, завели уголовное дело

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В Омской области продолжают разбираться в конфликте, произошедшем в стенах Большеуковском дома детства. На сотрудников учреждения, которые допустили неправомерные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников, следователи возбудили уголовное дело о халатности.
Инцидент, о котором стало известно накануне, по информации следователей произошел еще 15 октября 2023 года. 16-летняя воспитанница детдома вечером несколько раз ударила по лицу свою сверстницу. Поводом для этого послужило опоздание на ужин. Как ранее рассказывал Город55, девочку заставили без использования каких-либо средств, руками мыть унитазы. Конфликт снимали на видео другие подростки из детского дома.
Следователи, которые в настоящий момент работают на месте, проверяют информацию о том, что подобный случай избиения не был единичным в Большеуковском доме детства. Кроме того, сотрудники Следкома изымают видеоматериалы и допрашивают участников конфликта. В ходе следствия правовую оценку дадут не только работникам детдома, но и 16-летней воспитаннице, причинившей побои.
Отметим, что руководителем Большеуковского дома детства с мая 2009 года является Владимир Володин. Он же с 17 октября 2023-го занимает руководящую должность в Большеуковской спортивной школе.