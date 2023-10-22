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На работников омского детдома, где избили девочку за опоздание, завели уголовное дело

22 октября 2023, 06:34
Фото: 1MI
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Омский следком возбудил дело о халатности из-за жестокого избиения в детдоме

Конфликт в Большеуковском доме детства произошел 15 октября 2023 года.

В Омской области продолжают разбираться в конфликте, произошедшем в стенах Большеуковском дома детства. На сотрудников учреждения, которые допустили неправомерные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников, следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Инцидент, о котором стало известно накануне, по информации следователей произошел еще 15 октября 2023 года. 16-летняя воспитанница детдома вечером несколько раз ударила по лицу свою сверстницу. Поводом для этого послужило опоздание на ужин. Как ранее рассказывал Город55, девочку заставили без использования каких-либо средств, руками мыть унитазы. Конфликт снимали на видео другие подростки из детского дома.

Следователи, которые в настоящий момент работают на месте, проверяют информацию о том, что подобный случай избиения не был единичным в Большеуковском доме детства. Кроме того, сотрудники Следкома изымают видеоматериалы и допрашивают участников конфликта. В ходе следствия правовую оценку дадут не только работникам детдома, но и 16-летней воспитаннице, причинившей побои.

Отметим, что руководителем Большеуковского дома детства с мая 2009 года является Владимир Володин. Он же с 17 октября 2023-го занимает руководящую должность в Большеуковской спортивной школе.

Опоздала на ужин. Стали известны новые подробности конфликта в омском детдоме
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#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Избиение#Уголовное дело#Детский дом#Новости#Халатность#Конфликт#Большеуковский район#Юлия Истомина
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