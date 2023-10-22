На работников омского детдома, где избили девочку за опоздание, завели уголовное дело

Следователи, которые в настоящий момент работают на месте, проверяют информацию о том, что подобный случай избиения не был единичным в Большеуковском доме детства. Кроме того, сотрудники Следкома изымают видеоматериалы и допрашивают участников конфликта. В ходе следствия правовую оценку дадут не только работникам детдома, но и 16-летней воспитаннице, причинившей побои.