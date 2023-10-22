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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

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Опоздала на ужин. Стали известны новые подробности конфликта в омском детдоме

22 октября 2023, 06:13
Фото: Город55
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В омской полиции раскрыли детали жестокого конфликта в Большеуковском детдоме

Полицейские опросили всех участников инцидента.

В пресс-службе омской полиции сообщили новые детали конфликта между воспитанницами Большеуковского дома детства. В настоящий момент всех участников события уже успели опросить.

По предварительной информации, 16-летняя староста группы, которая и была зачинщицей конфликта, решила проучить 15-летнюю девочку из-за опоздания на ужин. В результате староста несколько раз ударила свою сверстницу по лицу.

Проверка полиции продолжается, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение.

Напомним, что внимание к ситуации привлек юрист Никита Сорокин. На опубликованном им видео «провинившуюся» девочку заставляют руками мыть унитаз. Происходящее сопровождалось угрозами и насмешками.

«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Избиение#Детский дом#Новости#Жесть#Конфликт#Проверка прокуратуры#Большеуковский район#Юлия Истомина
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«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
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