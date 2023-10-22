Опоздала на ужин. Стали известны новые подробности конфликта в омском детдоме

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В пресс-службе омской полиции сообщили новые детали конфликта между воспитанницами Большеуковского дома детства. В настоящий момент всех участников события уже успели опросить.
По предварительной информации, 16-летняя староста группы, которая и была зачинщицей конфликта, решила проучить 15-летнюю девочку из-за опоздания на ужин. В результате староста несколько раз ударила свою сверстницу по лицу.
Проверка полиции продолжается, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение.
Напомним, что внимание к ситуации привлек юрист Никита Сорокин. На опубликованном им видео «провинившуюся» девочку заставляют руками мыть унитаз. Происходящее сопровождалось угрозами и насмешками.