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Published Сегодня, 09:10

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Некому учить детей. В Омске не хватает больше 600 учителей

20 октября 2023, 09:10
Фото: 1MI
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В омских школах и детских садах не хватает 637 педагогов

В школах острее всего ощущается нехватка преподавателей математики, английского языка, русского языка и литературы, учителей начальный классов.

По данным департамента образования, в омских школах и детских садах в настоящее время не хватает 637 педагогов. Так, в школах открыта 61 вакансия для учителей математики, для преподавателей начальных классов — 50 вакансий, для педагогов по английскому языку — 43, по русскому языку и литературе — 42. Нехватка по другим предметам ощущается менее остро.

В детские сады города требуются 151 воспитатель и 80 помощников воспитателя.

Также в образовательных учреждениях Омска открыты вакансии педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, вожатых и других специалистов.

Согласно данным сайта по поиску работы «Зарплата.ру», в среднюю школу № 7 ищут учителя математики на полный рабочий день. Педагогу готовы предложить от 22 тысяч рублей. В детский сад № 139 требуется воспитатель на зарплату от 25 до 35 тысяч рублей.

Ранее Город55 изучил отзывы об омских образовательных учреждениях и составил топ лучших школ.

«Храни боженька эту прекрасную женщину». Топ лучших школ Омска по отзывам в интернете
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#Образование#Омск#Омская область#Детский сад#Учитель#Русский язык#Евгений Игишев#Математика#Воспитатель
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