Некому учить детей. В Омске не хватает больше 600 учителей

По данным департамента образования, в омских школах и детских садах в настоящее время не хватает 637 педагогов. Так, в школах открыта 61 вакансия для учителей математики, для преподавателей начальных классов — 50 вакансий, для педагогов по английскому языку — 43, по русскому языку и литературе — 42. Нехватка по другим предметам ощущается менее остро.