Некому учить детей. В Омске не хватает больше 600 учителей

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По данным департамента образования, в омских школах и детских садах в настоящее время не хватает 637 педагогов. Так, в школах открыта 61 вакансия для учителей математики, для преподавателей начальных классов — 50 вакансий, для педагогов по английскому языку — 43, по русскому языку и литературе — 42. Нехватка по другим предметам ощущается менее остро.
В детские сады города требуются 151 воспитатель и 80 помощников воспитателя.
Также в образовательных учреждениях Омска открыты вакансии педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, вожатых и других специалистов.
Согласно данным сайта по поиску работы «Зарплата.ру», в среднюю школу № 7 ищут учителя математики на полный рабочий день. Педагогу готовы предложить от 22 тысяч рублей. В детский сад № 139 требуется воспитатель на зарплату от 25 до 35 тысяч рублей.
Ранее Город55 изучил отзывы об омских образовательных учреждениях и составил топ лучших школ.