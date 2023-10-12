«Храни боженька эту прекрасную женщину». Топ лучших школ Омска по отзывам в интернете

А на этот раз мы решили посмотреть, какие школы заслужили самые высокие баллы от омичей. Сразу оговоримся, что оценки в пять баллов нет ни у одной школы. Топ-5 лучших школ города, по мнению пользователей, выглядит следующим образом (учитывались только те учебные учреждения, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.).