«Храни боженька эту прекрасную женщину». Топ лучших школ Омска по отзывам в интернете

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По данным депобразования, в Омске в 2023-2024 учебном году работает 151 общеобразовательное учреждение. Ранее Город55 выпустил рейтинг худших омских школ по отзывам в 2Gis, в который вошли учебные заведения с самым низким баллом.
А на этот раз мы решили посмотреть, какие школы заслужили самые высокие баллы от омичей. Сразу оговоримся, что оценки в пять баллов нет ни у одной школы. Топ-5 лучших школ города, по мнению пользователей, выглядит следующим образом (учитывались только те учебные учреждения, у которых есть 10 и более отзывов, — прим. Ред.).
Первое место занимает школа №23 с рейтингом 4,5 балла. Находится она на 24-й Северной, 216 в Центральном округе. Всего омичи на момент публикации материала оставили 68 отзывов, и большинство из них — положительные.
Хвалят школу за интересно организованную внеклассную деятельность, профессиональный коллектив учителей (добрые слова оставляют и в адрес отдельных преподавателей), чистоту и порядок в учебном заведении, мероприятия, которые организуют и проводят в стенах школы.
«Мой ребенок второй год ходит в школу с радостью, а когда его забираю, он выливает на меня столько положительных эмоций, что я ни разу не пожалела, что мы попали именно в эту школу. Так уж сложилось, что проживаем не по прописке, поэтому в ближайших школах нам отказали в приеме. Теперь очень рада, что все сложилось именно так и переводить ребенка не собираюсь до окончания школы», — оставила отзыв весной 2022 года Наталья.
Из-за педагогического коллектива школы №23 многие даже готовы закрыть глаза, что здание не совсем новое и без модного интерьера.
«Усилиями педагогического коллектива школа в хорошем состоянии. Отличное техническое оснащение (в классах пластиковые окна, жалюзи, интерактивные доски, ноутбуки). Достойная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ достигается за счет дополнительных занятий по всем предметам», — написала омичка Юлия в марте прошлого года.
Нет претензий у родителей и к питанию, хотя для многих учебных заведений эта тема проблемная.
«Столовая, где питание на высоком уровне, а мой ребенок очень привередливая в еде, а в школе кушает все», — поделилась впечатлениями омичка Евгения.
Из-за сложившейся в школе атмосферы и подобранного коллектива некоторые родители «пристраивают» сюда уже не первого ребенка. Но совсем без негативных отзывов не получилось: в одном из них, например, хорошо отзываются о начальной школе, но остались недовольны происходящим после перехода в 5 класс: «при удобном случае ребенка грязью польют. Найдите место для обучения получше, не мучайте себя и своего ребенка».
Отметим, что в школе в 2023-2024 учебном году обучается 1290 классов, при этом вакантных мест для перевода сейчас нет.
Второе место у учебного заведения, расположенного в Нефтяниках — по улице 20 Партсъезда, 12. Омичи высказались о школе 13 раз. Чаще всего в своих отзывах они отмечают компетентных и внимательных учителей, большое количество дополнительных кружков, работу директора.
«Это лучшая школа в этом городе! А все почему? Да потому что у этой школы самый лучший директор. Храни боженька эту прекрасную женщину. Благодарю за чуткость, профессионализм и огромную любовь к детям», — говорится в отзыве омички Варвары, оставленном в августе 2023 года.
Минусы — внешний вид школы. По словам одной из жительниц города, «внешне школа из давно минувших 80-х». Причина этого, по ее мнению, недостаточное финансирование.
Удивительно, но отзывы об учебном заведении в Советском округе оставляют и экс-ученики, давно его окончившие.
«Я окончил учебу в этой школе в 1957 году! Это была (не знаю как сейчас) лучшая школа города Омска! Особенно я благодарен преподавателю математики Анфингер Берте Львовне. Это была преподаватель от бога. Благодаря ей я безумно влюбился в математику и потом, учась в институте, я не знал себе равных по математике среди студентов», — написал в феврале 2019 года омич Виктор.
Но в одном из последних отзывов нашлась причина для недовольства — отсутствующий козырек над входом в школу и возникающие из-за этого неудобства (видимо, в непогоду). Для тех, кто заинтересовался переводом в эту школу, у нас хорошая новость —на момент публикации в ней есть 15 вакантных мест.
На третьем месте в нашем рейтинге разместилась школа №71. У учебного заведения, расположенного на улице Усадебная, 15 отзывов. Среди позитивных отмеченных моментов — интересные мероприятия, большое количество кружков, отзывчивые и опытные педагоги, появление новой спортивной площадки на территории школы.
У некоторых учеников, как оказалось, остались настолько хорошие воспоминания об обучении, что даже после окончания школы на Московке-2, они заходят поздороваться.
«Когда пошли в 1 класс в эту школу боялись конечно, начитавшись отзывов негативных в интернете. Но наши страхи не оправдались. В школе новый директор, отличные учителя, очень много бесплатных кружков для детей (танцы, вокал, театралка, художка), дети всех возрастов с удовольствием бегут в школу, на кружки и мероприятия, с удовольствием готовятся к ним. Школа с каждым днем преображается», — написала в декабре прошлого года омичка Диана.
Женщина также отметила, что все в школе как одна большая дружная семья: «директор всячески пытается поднять школу на более высокий уровень, чтобы детям было комфортно в ней учиться. Учителя, родители и дети дружно помогают в этом».
В этом учебном году в школе обучается 425 детей. Еще 32 места — вакантные, причем у родителей даже есть возможность попасть в начальные классы.
12 отзывов успели оставить омичи о школе, которая находится на Багратиона, 7 в Центральном округе. Сначала скажем о жалобах (без них, к сожалению, не обошлось). По мнению некоторых родителей, ученикам неадекватно выставляют оценки, в столовой установили космические цены на питание, а детей выгоняют за опоздания на первый урок.
Некоторых, кстати, платная еда в столовых не особо смущает при учете других имеющихся у школы №16 плюсов.
«Отличная школа, хорошее образование, директору респект. А поборы везде есть, и в столовых тоже везде все платно», — высказался омич.
Устраивает омичей и состояние школы, а также оснащение ее мебелью и оборудованием.
«Школа в отличном состоянии для своих лет. Окна заменены, рекреации все выкрашены, в кабинетах новые парты, стулья, шкафы. За последние года школа ожила и задышала. Спасибо директору Светлане Григорьевне за работу. Всегда поможет, очень доброжелательна. За учеников переживает как за своих родных на всех экзаменах или соревнованиях», — отметила в январе 2023 года омичка Елена.
Кстати, при желании в школу на Багратиона можно перевестись, Правда, только в 5-й класс, где есть одно вакантное место, или в 9-й класс, где вакантными остаются шесть мест.
Пятое место у еще одной школы в Советском округе. Общеобразовательное учреждение на Блюхера, 22в имеет 16 оценок. Прославиться эта школа, кстати, успела выпечкой: практически в каждом отзыве упоминаются «колоски».
«Я люблю эту школу, и сейчас в ней учусь. И хочу чтобы в столовой появились колоски, из-за них 4 „звезды“. Приходим сегодня туда, а их нет. В прошлом году были», — написала в сентябре прошлого года школьница Яна.
Хотя в целом о школьной столовой отзываются не слишком хорошо:
«Столовая оставляет желать лучшего… Буфет только после 6 урока, и то, если успеешь. Колоски вкусные, но их редко когда делают! Со своей едой в столовую нельзя, в кабинете тоже нельзя кушать. А куда идти?», — интересовалась в июне этого года Виктория.
При этом истину, наверное, озвучила омичка, оставившая свой отзыв о школе еще в 2016 году: нет ни одного человека, который был бы полностью доволен и удовлетворен своей школой и педагогическим составом.
Что касается школы №61, то перевестись на обучение в данный момент сюда не получится, все места заняты.
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От нашей редакции добавим, что рейтинг лучших школ Омска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в образовательных учреждениях.