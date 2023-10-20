Грустная динамика. На омской АЗС топливо неожиданно подорожало на три рубля

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В паблике «Омск Live» появилась жалоба от местных автомобилистов. Они представили цены на газ на одной из заправочных станций. Дело в том, что на стенде была указана одна стоимость, а на двери павильона — другая.
Так, на стеле значилось, что литр газа стоит 22,40 рублей. На прикрепленной к двери бумаге при этом сообщалось, что стоимость составляет 26 рублей.
«Кто подскажет, насколько законный такой ценник газа?», — задался вопросом омич.
Несоответствия заметили на АЗС «Топлайн». На момент публикации на всех заправках этой сети в Омске стоимость газа составляет 26 рублей. За пределами города цены пока не изменились. Они варьируются от 22,40 рублей до 23,95 рублей. При этом на АЗС в селе Троицкое цена уже достигла 26 рублей.