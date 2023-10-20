Грустная динамика. На омской АЗС топливо неожиданно подорожало на три рубля

Несоответствия заметили на АЗС «Топлайн». На момент публикации на всех заправках этой сети в Омске стоимость газа составляет 26 рублей. За пределами города цены пока не изменились. Они варьируются от 22,40 рублей до 23,95 рублей. При этом на АЗС в селе Троицкое цена уже достигла 26 рублей.