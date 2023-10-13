В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:21
В Омскстате представили данные о стоимости топлива в сентябре 2023 года. По данным статистиков, газовое моторное топливо подорожало на 7,1%, дизельное — на 7,9%, автомобильный бензин — на 3,2% в среднем.
В конце сентября литр бензина марки АИ-92 стоил 48,81 рубль (+ 1,54 рубля в сравнении с августом), литр АИ-95 брали за 53 рубля (+ 1,46 рубля), АИ-98 и АИ-100 — 68,05 рублей (+ 62 копейки).
В первом осеннем месяце дизельное топливо обходилось в 64,08 рублей за литр (+ 4,67 рублей), а газовое топливо — 21,43 рублей (+ 1,42 рубля).
Напомним, что ранее в Омской области наблюдался дефицит топлива. На АЗС за городом из-за этого заправляли только автомобили спецслужб. Спустя время ситуация стабилизировалась.