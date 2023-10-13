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иллюстрация

А отдых дешевле. В Омске выросли цены на овощи, бензин и легковые машины

13 октября 2023, 08:46
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске выросли цены на овощи, бензин и легковые машины

Сильнее всего, по оценке аналитиков, подорожали помидоры.

В Омскстате проанализировали динамику цен за последние два месяца. Статистики пришли к выводу, что товары практически всех категорий стали дороже на 0,6%. Они сравнивали показатели сентября и августа.

Ощутимо дороже стали помидоры, которые выросли в цене сразу на 54%, а также бананы, подорожавшие на 35%. Подорожали также чеснок (+18,7%), куриные яйца (+10,1%), свежие огурцы (+ 8,6%), апельсины (+ 8,2%). Увеличилась стоимость вареной колбасы и охлажденной курицы (+ 7,1% и + 4,3% соответственно). Также выросли цены на масло, жиры, соль, крупы и мясные продукты (+ 2,4 — 5,1%). Одновременно с этим подешевела морковь (- 35,1%), белокочанная капуста (- 31,9%), картофель и свекла (- 27,4 и 25% соответственно).

В категории непродовольственных товаров рост цен составил примерно 0,9%. Газовое моторное и дизельное топливо подорожали на 7,1 и 7,9% соответственно. В целом бензин всех марок вырос в цене на 2,7%. За месяц аналитики также заметили увеличение стоимости легковых автомобилей (+ 3,2%). Сильно подорожала тушь для ресниц, перчатки из натуральной кожи и свежие цветы (+ 10%). Дороже оказались сорочки для мальчиков и электрические чайники (+ 8%).

При этом стали дешевле моющие и чистящие средства (- 1,9-5,1%), а также отдельные виды одежды и обуви (- 1,9-5,1%). Кроме того, в сентябре снизилась стоимость авиабилетов экономкласса (- 29,2%). По наблюдениям статистиков, отправиться на Черноморское побережье, страны Закавказья, Беларусь и в отдельные страны Средней Азии оказалось в финансовом плане проще. Вместе с тем отдых в ОАЭ, Турции и отдельных странах Юго-Восточной Азии и Египте стал дороже. Стоимость услуг образования в начале осени также выросла на 4,7%, свидетельствуют данные аналитиков.

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#Омск#Омская область#Цены на топливо#Цены#Цены на продовольствие#Цены на билеты#Алина Ясинская
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