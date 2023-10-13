А отдых дешевле. В Омске выросли цены на овощи, бензин и легковые машины

При этом стали дешевле моющие и чистящие средства (- 1,9-5,1%), а также отдельные виды одежды и обуви (- 1,9-5,1%). Кроме того, в сентябре снизилась стоимость авиабилетов экономкласса (- 29,2%). По наблюдениям статистиков, отправиться на Черноморское побережье, страны Закавказья, Беларусь и в отдельные страны Средней Азии оказалось в финансовом плане проще. Вместе с тем отдых в ОАЭ, Турции и отдельных странах Юго-Восточной Азии и Египте стал дороже. Стоимость услуг образования в начале осени также выросла на 4,7%, свидетельствуют данные аналитиков.