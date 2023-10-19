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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

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У спикера омского Заксобрания Артемова появился еще один заместитель

19 октября 2023, 05:29
Фото: Город55
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Павла Коренного выбрали заместителем председателя Заксобрания Омской области

За кандидатуру проголосовали сегодня депутаты регионального парламента.

Заместителем председателя Заксобрания Омской области Александра Артемова выбрали Павла Коренного. Такое решение приняли сегодня, 19 октября, депутаты регионального парламента.

47-летний депутат Коренной родился в Нововаршавке, имеет педагогическое образование. Работал в школах на должностях учителя, завуча и директора. Также руководил аппаратом главы администрации Нововаршавского муниципального района.

Месяц назад зампредом Заксобрания выбрали Валерия Бойко.

Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области
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#Политика#Омск#Депутаты#Учитель#Заксобрание#Директор#Евгений Игишев#Павел Коренной
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