У спикера омского Заксобрания Артемова появился еще один заместитель

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
Заместителем председателя Заксобрания Омской области Александра Артемова выбрали Павла Коренного. Такое решение приняли сегодня, 19 октября, депутаты регионального парламента.
47-летний депутат Коренной родился в Нововаршавке, имеет педагогическое образование. Работал в школах на должностях учителя, завуча и директора. Также руководил аппаратом главы администрации Нововаршавского муниципального района.
Месяц назад зампредом Заксобрания выбрали Валерия Бойко.