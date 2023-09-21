Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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В четверг, 21 сентября, был избран заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области. На этот пост был выдвинут депутат Заксобрания Омской области Валерий Бойко.
За его кандидатуру голоса отдали 37 депутатов. Двое при этом высказались против избрания Бойко на должность вице-спикера. Два бюллетеня оказались недействительными.
«Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество», — сказал председатель Законодательного Собрания Александр Артемов и попросил Бойко занять рабочее место.
Отметим, что на этом же заседании Бойко официально стал депутатом Заксобрания Омской области. За него проголосовали 18 124 избирателей.