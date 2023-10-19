Семейные разборки. В Подмосковье зарезали сына и тещу музыканта Стаса Намина

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
В деревне Крюково Московской области в одном из частных домов сегодня ночью, 19 октября, обнаружили тела 85-летней женщины и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. Как сообщает издание «Новые известия», погибли теща музыканта Стаса Намина Полина Ткаченко и его сын — Артем Микоян.
В преступлении подозревают сводного брата Артема — Романа Микояна. По предварительным данным, мотивом для убийства могли стать имущественные споры. 39-летнего Романа Микояна задержали, его допрашивает полиция. В доме проходят обыски.
Полина Ткаченко была убита ножом в грудь, у Артема Микояна колото-резанные раны по всему телу.
Погибший Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук Анастаса Микояна, одного из влиятельных советских государственных деятелей.