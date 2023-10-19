Семейные разборки. В Подмосковье зарезали сына и тещу музыканта Стаса Намина

В деревне Крюково Московской области в одном из частных домов сегодня ночью, 19 октября, обнаружили тела 85-летней женщины и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. Как сообщает издание «Новые известия», погибли теща музыканта Стаса Намина Полина Ткаченко и его сын — Артем Микоян.