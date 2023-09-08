Смертельный удар. Суд накажет омичку, которая в нетрезвом виде убила сожителя

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Следствие установило, что 6 сентября около 12 часов ночи в квартире жилого дома на проспекте Мира было обнаружено тело мужчины с ножом в груди.
После проверки стало ясно, что к смерти омича причастна его сожительница. Выяснилось, что после распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого она ударила его ножом.
Сейчас подозреваемая в убийстве задержана, следствие намерено заключить ее под стажу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.