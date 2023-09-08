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Published Сегодня, 11:32

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Смертельный удар. Суд накажет омичку, которая в нетрезвом виде убила сожителя

8 сентября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске женщина убила сожителя кухонным ножом после «пьяной» ссоры

Расследованием всех деталей и обстоятельств произошедшего занимается СУ СК России по Омской области.

Следствие установило, что 6 сентября около 12 часов ночи в квартире жилого дома на проспекте Мира было обнаружено тело мужчины с ножом в груди.

После проверки стало ясно, что к смерти омича причастна его сожительница. Выяснилось, что после распития алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого она ударила его ножом.

Сейчас подозреваемая в убийстве задержана, следствие намерено заключить ее под стажу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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#Преступление#Омск#Омская область#Убийство#Подозреваемый#Новости#Задержан подозреваемый#Смертельный исход#Анастасия Баянова
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