Появились фото с места тройного убийства в Омской области

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Омские следователи опубликовали фотографии с места тройного убийства в Омской области. Трагедия произошла накануне, 24 сентября, в поселке Любино.
По предварительным данным, 36-летний мужчина, не желая разводится с женой, застрелил из охотничьего ружья 27-летнего брата супруги и двоих своих сыновей, 3 и 5 лет, а после покончил с собой.
30-летней супруге с годовалой дочкой и 7-летним сыном удалось убежать.
Прокуратура Омской области проконтролирует расследование убийства, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, а также прокурор Любинского района Омской области Николай Полищук», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства также проверят законность хранения огнестрельного оружия.