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Трагедия произошла в поселке Любино

Появились фото с места тройного убийства в Омской области

25 сентября 2023, 05:55
Фото: СУ СК России по Омской области
Трагедия произошла в поселке Любино
Мужчина застрелил из охотничьего ружья брата жены и двоих своих детей, а после покончил с собой.

Омские следователи опубликовали фотографии с места тройного убийства в Омской области. Трагедия произошла накануне, 24 сентября, в поселке Любино.

По предварительным данным, 36-летний мужчина, не желая разводится с женой, застрелил из охотничьего ружья 27-летнего брата супруги и двоих своих сыновей, 3 и 5 лет, а после покончил с собой.

30-летней супруге с годовалой дочкой и 7-летним сыном удалось убежать.

Фото: СУ СК России по Омской области

Прокуратура Омской области проконтролирует расследование убийства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, а также прокурор Любинского района Омской области Николай Полищук», — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства также проверят законность хранения огнестрельного оружия.

Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей
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#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Убийство#Дети#Расследование#Трагедия#Убийство жены#Развод#Евгений Игишев
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