Отрезана улица с жилыми домами. В Новосибирской области рухнул мост

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
В поселке Базово Новосибирской области сегодня ночью, 19 октября, рухнул автомобильный мост через реку Карасук, сообщает издание Atas.info. По предварительным данным, произошел крен колонны.
«Мост через реку Карасук в поселке Базово 1971 года постройки, длиной 45 метров, грузоподъёмность 23 тонны. Обрушено 30 метров (2 пролета)», — сообщили в ТУАД Новосибирской области.
Из-за обрушения конструкции от поселка осталась отрезана улица с 8 частными домами. Там проживает 26 человек, среди которых 9 детей.
В поселке сегодня отменили занятия для учащихся местной школы. Для автомобилей организовали объездной путь. В настоящее время решается вопрос о восстановлении моста.