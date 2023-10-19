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Мост был построен больше 50 лет назад

Отрезана улица с жилыми домами. В Новосибирской области рухнул мост

19 октября 2023, 03:20
Фото: ТУАД Новосибирской области
Мост был построен больше 50 лет назад

В Новосибирской области обрушился автомобильный мост

ЧП произошло в поселке Базово Чулымского района. Пострадавших нет.

В поселке Базово Новосибирской области сегодня ночью, 19 октября, рухнул автомобильный мост через реку Карасук, сообщает издание Atas.info. По предварительным данным, произошел крен колонны.

«Мост через реку Карасук в поселке Базово 1971 года постройки, длиной 45 метров, грузоподъёмность 23 тонны. Обрушено 30 метров (2 пролета)», — сообщили в ТУАД Новосибирской области.

Из-за обрушения конструкции от поселка осталась отрезана улица с 8 частными домами. Там проживает 26 человек, среди которых 9 детей.

В поселке сегодня отменили занятия для учащихся местной школы. Для автомобилей организовали объездной путь. В настоящее время решается вопрос о восстановлении моста.

Фото: ТУАД Новосибирской области
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#Происшествия#ЧП#Мост#Восстановление#Жилые дома#Обрушение#Новосибирская область#Автомобили#Евгений Игишев
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