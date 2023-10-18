Стало известно, по каким адресам в Омске снова отключат воду

Напомним, что недавно Город55 рассказывал об отключениях и по другим адресам. Так, например, 24 октября, с 10:00 до 20:00 водоснабжения не будет в следующих домах: ул. Маяковского, 74 А, 81/2, 81, 82, 84, ул. 5-я Линия, 157 А, ул. С. Лазо, 18, ул. Плеханова, 59 и других. Во время ремонта сетей водоснабжения по нескольким адресам будет установлена машина с питьевой водой. Полный список адресов можно прочитать в материале ниже.