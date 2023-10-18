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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Иллюстрация

Стало известно, по каким адресам в Омске снова отключат воду

18 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском водоканале рассказали, в каких домах скоро снова не будет воды

Водоснабжение будет отсутствовать 25 октября, с 10:00 до 23:00.

Отключение произойдет из-за ремонта на водопроводе по адресу ул. Химиков, 43. Работы будут выполнять сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения.

Так, под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. Химиков, 8, 10а, 14, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 20, 43, 45, 47д, 47б, 47г, 10;
  • Ул. 1-я Новостроевская, 2;
  • Ул. Магистральная, 2, 6а.
  • Ул. Блюхера, 22в.

Напомним, что недавно Город55 рассказывал об отключениях и по другим адресам. Так, например, 24 октября, с 10:00 до 20:00 водоснабжения не будет в следующих домах: ул. Маяковского, 74 А, 81/2, 81, 82, 84, ул. 5-я Линия, 157 А, ул. С. Лазо, 18, ул. Плеханова, 59 и других. Во время ремонта сетей водоснабжения по нескольким адресам будет установлена машина с питьевой водой. Полный список адресов можно прочитать в материале ниже.

В ряде омских домов снова отключат воду. Рассказываем, где и когда
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Ремонт водопровода#Анастасия Баянова
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