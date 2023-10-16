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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

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В ряде омских домов снова отключат воду. Рассказываем, где и когда

16 октября 2023, 09:09
Фото: Midjourney
Иллюстрация
О ремонтных работах на нескольких водопроводах рассказали в пресс-службе Росводоканала.

Так, отключения ждут омичей 24 октября. С 10:00 до 20:00 на водопроводе по адресу ул. 5-я Линия — Маяковского и ул. 5-я Линия — Плеханова пройдут работы для обеспечения надежного водоснабжения.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. Маяковского, 74 А, 81/2, 81, 82, 84;
  • Ул. 5-я Линия, 157 А;
  • Ул. С. Лазо, 18;
  • Ул. Плеханова, 59.

Работы будут проводить сотрудники омского водоканала. Отмечается, что во время ремонта сетей водоснабжения по нескольким адресам будет установлена машина с питьевой водой. Она будет находиться на Ул. Плеханова, 59 с 10:00 до 14:00, а на ул. Лазо, 18 с 14:10 до окончания работ.

Из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Гусарова, 113 воды не будет ещё по нескольким адресам:

  • Ул. Гусарова, 113, 115, 117;
  • Ул. Арктическая, 23;
  • Ул. Чернышевского, 80;
  • Проезд Гусарова, 115.
Два округа Омска на сутки останутся без воды. Публикуем адреса
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#Омск#Горячая вода#Пьяные водители#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Анастасия Баянова
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