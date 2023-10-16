В ряде омских домов снова отключат воду. Рассказываем, где и когда

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Так, отключения ждут омичей 24 октября. С 10:00 до 20:00 на водопроводе по адресу ул. 5-я Линия — Маяковского и ул. 5-я Линия — Плеханова пройдут работы для обеспечения надежного водоснабжения.
Под отключение попадают следующие адреса:
Работы будут проводить сотрудники омского водоканала. Отмечается, что во время ремонта сетей водоснабжения по нескольким адресам будет установлена машина с питьевой водой. Она будет находиться на Ул. Плеханова, 59 с 10:00 до 14:00, а на ул. Лазо, 18 с 14:10 до окончания работ.
Из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Гусарова, 113 воды не будет ещё по нескольким адресам: