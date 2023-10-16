В ряде омских домов снова отключат воду. Рассказываем, где и когда

Работы будут проводить сотрудники омского водоканала. Отмечается, что во время ремонта сетей водоснабжения по нескольким адресам будет установлена машина с питьевой водой. Она будет находиться на Ул. Плеханова, 59 с 10:00 до 14:00, а на ул. Лазо, 18 с 14:10 до окончания работ.