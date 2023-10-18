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Published Сегодня, 13:29

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Омские полицейские опровергли информацию о незаконных действиях в отношении школьницы

18 октября 2023, 13:29
Фото: 1MI
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Информация о незаконных действиях в отношении школьницы оказалась ложной

О том, что сообщение о противоправных действиях оказалось несоответствующим реальности, рассказали в пресс-службе омской полиции.

В социальных сетях активно начала распространяться информация, что районе ДК «Свердлова» неизвестный пожилой мужчина совершил противоправные действия в отношении школьницы. Однако в полицию подобных сообщений от не поступало.

В связи с этим оперативники начали проверку и пришли к выводу, что история, рассказанная пользователем в голосовом сообщении, не имеет отношения к реальности и является ложной.

«Данные сведения были проверены и не нашли подтверждения. Сообщаем, что распространяемая в информация не соответствует действительности», — рассказали взволнованным омичам сотрудники полиции.
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#Омск#Нарушения#Ложное сообщение#Нарушение#Новости#Анастасия Баянова#Ложная информация#Противоправные действия
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