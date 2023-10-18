Омские полицейские опровергли информацию о незаконных действиях в отношении школьницы

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В социальных сетях активно начала распространяться информация, что районе ДК «Свердлова» неизвестный пожилой мужчина совершил противоправные действия в отношении школьницы. Однако в полицию подобных сообщений от не поступало.
В связи с этим оперативники начали проверку и пришли к выводу, что история, рассказанная пользователем в голосовом сообщении, не имеет отношения к реальности и является ложной.
«Данные сведения были проверены и не нашли подтверждения. Сообщаем, что распространяемая в информация не соответствует действительности», — рассказали взволнованным омичам сотрудники полиции.