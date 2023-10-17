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Некуда сливать. В Омской области отказались откачивать выгребные ямы

17 октября 2023, 07:53
Фото: 1MI
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В Таре Омской области отходы из туалетов запретили сливать на полигон ТБО

В минприроды предлагают везти содержимое ассенизаторских бочек на другие полигоны. Ближайший из них находится в 300 км от Тары.

В Таре Омской области с 16 октября ассенизаторские машины управляющих компаний и частных предпринимателей отказываются от заявок на откачку выгребных ям. Как сообщили в паблике «Тара360º», в городе запретил сливать отходы из туалетов на полигон ТБО.

Выяснилось, что местная администрация два месяца назад отправила запрос в министерство природных ресурсов Омской области о необходимости предоставить площадку для слива отходов.

В ведомстве ответили, что в Омской области таких площадки две: в Называевском и Русско-Полянском районе. Расстояние от Тары до Называевска составляет 300 км, до Русской Поляны — почти 450.

В паблике «Тара360º» местные жители предполагают, что отходы теперь будут нелегально сливать в лесах. Есть и еще одна проблема — предстоящая зима. Содержимое ассенизаторской бочки попросту замерзнет, если отправлять машину из Тары в Называевск на полигон.

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#Общество#Омская область#Минприроды#Зима#Отходы#Русско-Полянский район#Называевск#Тара#Евгений Игишев#Полигон
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