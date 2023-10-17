Некуда сливать. В Омской области отказались откачивать выгребные ямы

В паблике «Тара360º» местные жители предполагают, что отходы теперь будут нелегально сливать в лесах. Есть и еще одна проблема — предстоящая зима. Содержимое ассенизаторской бочки попросту замерзнет, если отправлять машину из Тары в Называевск на полигон.