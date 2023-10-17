Некуда сливать. В Омской области отказались откачивать выгребные ямы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Таре Омской области с 16 октября ассенизаторские машины управляющих компаний и частных предпринимателей отказываются от заявок на откачку выгребных ям. Как сообщили в паблике «Тара360º», в городе запретил сливать отходы из туалетов на полигон ТБО.
Выяснилось, что местная администрация два месяца назад отправила запрос в министерство природных ресурсов Омской области о необходимости предоставить площадку для слива отходов.
В ведомстве ответили, что в Омской области таких площадки две: в Называевском и Русско-Полянском районе. Расстояние от Тары до Называевска составляет 300 км, до Русской Поляны — почти 450.
В паблике «Тара360º» местные жители предполагают, что отходы теперь будут нелегально сливать в лесах. Есть и еще одна проблема — предстоящая зима. Содержимое ассенизаторской бочки попросту замерзнет, если отправлять машину из Тары в Называевск на полигон.