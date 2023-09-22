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Свалка в Амурском поселке работала на протяжении 10 лет

Из свалки в зеленую лужайку. Омичам показали, что стало с мусорным полигоном в Амуре

22 сентября 2023, 06:54
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Свалка в Амурском поселке работала на протяжении 10 лет

Омичам показали, что стало со свалкой в Амурском поселке после рекультивации

Свалку в центральном округе рекультивировали на 99%. Полигон работал на протяжении 10 лет, за это время там скопилось больше миллиона тонн твердых отходов.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале показал, как сейчас выглядит бывший мусорный полигон в Амурском поселке. Рекультивация свалки, по словам градоначальника, завершена на 99%.

«Подрядчик — ООО „БМТ-Сервис“ — вышел на финишную прямую и занимается уже устройством постоянных проездов и благоустройством территории. Строители работают с опережением графика», — рассказал Сергей Шелест.

Свалку в Центральном округе открыли в 1976 году, она проработала 10 лет. За это время на полигоне скопилось больше миллиона тонн твердых бытовых отходов.

В Омске в настоящее время ликвидируют еще 3 свалки. На эти цели выделили 8 млрд рублей.

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