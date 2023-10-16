В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
В Омске сегодня, 16 октября, проходит крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Святыню принимают в Успенском соборе. Как сообщили на сайте омской епархии, молитвенное шествие проходит по 27 городам России и Белоруссии.
Читатели Города55 рассказали, что поклониться реликвии пришли тысячи омичей. Очередь в храм растянулась на несколько сотен метров, от остановки Главпочтамт до Успенского собора.
Реликвия пробудет в Омске до 19 часов и отправится дальше на восток. 17–18 октября святыня будет находится в Новосибирске. Шествие закончится во Владивостоке 4 ноября.
«Годеновский крест — уникальная святыня, которой почти 600 лет. Согласно преданию, в 1423 году пастухи, пасшие скот на Сахотском болоте, стали свидетелями чудесного явления: в небе возник столп света, из него появилось распятие, а рядом — образ святителя Николая Чудотворца с Евангелием. Глас небесный повелел возвести для явленной святыни храм», — сообщили в епархии.