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В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест

В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест

16 октября 2023, 07:17
Фото: Город55
Поклониться реликвии пришли тысячи омичей. Очередь в храм растянулась на несколько сотен метров.

В Омске сегодня, 16 октября, проходит крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Святыню принимают в Успенском соборе. Как сообщили на сайте омской епархии, молитвенное шествие проходит по 27 городам России и Белоруссии.

Читатели Города55 рассказали, что поклониться реликвии пришли тысячи омичей. Очередь в храм растянулась на несколько сотен метров, от остановки Главпочтамт до Успенского собора.

Поклониться реликвии пришли тысячи омичейПоклониться реликвии пришли тысячи омичей
Поклониться реликвии пришли тысячи омичейПоклониться реликвии пришли тысячи омичей
Поклониться реликвии пришли тысячи омичей
Фото: Предоставлено Городу55

Реликвия пробудет в Омске до 19 часов и отправится дальше на восток. 17–18 октября святыня будет находится в Новосибирске. Шествие закончится во Владивостоке 4 ноября.

«Годеновский крест — уникальная святыня, которой почти 600 лет. Согласно преданию, в 1423 году пастухи, пасшие скот на Сахотском болоте, стали свидетелями чудесного явления: в небе возник столп света, из него появилось распятие, а рядом — образ святителя Николая Чудотворца с Евангелием. Глас небесный повелел возвести для явленной святыни храм», — сообщили в епархии.
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#Общество#Омск#Омская область#Успенский собор#Церковь#Религия#Крестный ход#Евгений Игишев
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