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Крестный ход

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Июль
В Крестном ходе в честь Крещения Руси приняли участие 6,5 тысяч омичей
Виталий Хоценко сообщил приблизительное количество участников Крестного Хода, состоявшегося сегодня в Омске.
28 июля, 06:30
На катамаранах. В Омской области крестный ход пройдет по Оми
Священнослужители будут останавливаться в девяти населенных пунктах.
17 июля, 11:55
Май
В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери
28 мая, 08:34
Октябрь 2023
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
16 октября 2023, 07:17

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