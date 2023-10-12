В Омской области назначили нового митрополита

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Вчера, 11 октября, на заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый митрополит Омской области. Руководить епархией будет 48-летний Дионисий Воскресенский.
Митрополит Владимир, который занимал пост с 2012 года, уйдет на покой в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году. В настоящее время митрополиту Владимиру 83 года.
«Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру за понесенные в течение 38 лет архипастырские труды. Место пребывания на покое оставить на усмотрение Преосвященного митрополита Владимира с материальным содержанием от Омского епархиального управления», — говорится в протоколе заседания синода.