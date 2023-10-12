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Updated Сегодня, 03:14

Иллюстрация

В Омской области назначили нового митрополита

12 октября 2023, 03:12
Фото: Город55
Иллюстрация
Митрополит Владимир уйдет на покой в связи с достижением преклонного возраста.

Вчера, 11 октября, на заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый митрополит Омской области. Руководить епархией будет 48-летний Дионисий Воскресенский.

Митрополит Владимир, который занимал пост с 2012 года, уйдет на покой в связи с достижением 75-летия. Такое прошение он подавал еще в 2015 году. В настоящее время митрополиту Владимиру 83 года.

«Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру за понесенные в течение 38 лет архипастырские труды. Место пребывания на покое оставить на усмотрение Преосвященного митрополита Владимира с материальным содержанием от Омского епархиального управления», — говорится в протоколе заседания синода.
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#Общество#Омск#Омская область#Назначение#Церковь#Патриарх Кирилл#Митрополит#Митрополит Владимир#Евгений Игишев
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