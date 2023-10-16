Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области

Два других объекта также не вызвали особого ажиотажа. Единственную заявку на участие в торгах оставило общество с ограниченной ответственностью «Аукцион 1», зарегистрированное в городе Ярцево Смоленской области. Договор аренды с компанией заключат по начальной цене. Срок аренды каждой из бань — 5 лет.