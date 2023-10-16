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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

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Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области

16 октября 2023, 04:03
Фото: 1MI
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Конкуренции на торгах не случилось. Заявка ООО «Аукцион 1» оказалась единственной.

МУП г. Омска «Банное хозяйство» подвело итоги торгов по аренде зданий четырех бань, расположенных в отдаленных районах города. Желающих арендовать баню в микрорайоне Входной, д. 13/42 и баню №4 на Российской не нашлось.

Два других объекта также не вызвали особого ажиотажа. Единственную заявку на участие в торгах оставило общество с ограниченной ответственностью «Аукцион 1», зарегистрированное в городе Ярцево Смоленской области. Договор аренды с компанией заключат по начальной цене. Срок аренды каждой из бань — 5 лет.

За аренду здания бани №17 на Войкова, 2 в Порт-Артуре каждый месяц придется платить по 193 тысячи рублей. Двухэтажное здание №9 на Иртышской, 2А в микрорайоне Береговой досталось арендатору за 61,8 тысяч рублей в месяц.

Оба здания построены в 1996 году. Площадь бани в Порт-Артуре составляет 882,9 кв. м, бани в Береговом — 613,5 кв. м.

Что касается арендатора, компанией «Аукцион 1» владеет и руководит Алла Ермакова. Предпринимательница также является учредителем еще двух фирм из Ярцево, специализирующихся на физкультурно-оздоровительной деятельности.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают банный комплекс и офисы на 5-й Линии за 56,5 млн рублей. Помещение известно омичам по громкой яркой вывеске «Великая стена». О причинах продажи в объявлении не говорится.

В Омске продают «Великую стену» с баней и офисами за 56,5 млн рублей
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#Общество#Омск#Аренда#Торги#Новости#Муниципальные бани#МУПы#Юлия Истомина#Банное хозяйство
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