В Омске продают «Великую стену» с баней и офисами за 56,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На сайте объявлений появилось предложение о продаже помещения свободного назначения за 56,5 млн рублей. Общая площадь объекта превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Речь о трехэтажном здании №157а по улице 5-я Линия.
В описании собственник называет помещение «готовым бизнесом», поскольку там работают несколько заведений: банный комплекс, два офисных этажа. На месте уже есть все необходимое, дополнительных вложений не требуется.
Помещение известно омичам по громкой яркой вывеске «Великая стена». О причинах продажи в объявлении не сказано.