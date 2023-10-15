Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

иллюстрация

В Омске продают «Великую стену» с баней и офисами за 56,5 млн рублей

15 октября 2023, 12:46
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске продают банный комплекс и офисы за 56,5 млн рублей

Автор предложения уверен: новому собственнику не потребуется дополнительных вложений.

На сайте объявлений появилось предложение о продаже помещения свободного назначения за 56,5 млн рублей. Общая площадь объекта превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Речь о трехэтажном здании №157а по улице 5-я Линия.

В описании собственник называет помещение «готовым бизнесом», поскольку там работают несколько заведений: банный комплекс, два офисных этажа. На месте уже есть все необходимое, дополнительных вложений не требуется.

Помещение известно омичам по громкой яркой вывеске «Великая стена». О причинах продажи в объявлении не сказано.

В Омске продают семь помещений в цоколе жилого дома
Узнать подробнее
#Экономика#Город#Бизнес#Омск#Продажа#Новости
Подпишитесь
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
Сегодня, 10:36
Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном
Сегодня, 01:58
Вы не поверите! Омичей ждет очередное «бабье лето»
Сегодня, 07:01
Омский «Авангард» уверено разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Сегодня, 12:23
Аспирин для богатых. Какие лекарства подорожали в Омской области
Сегодня, 06:45
«Учит ругаться матом». 5-летняя дочь омской стримерши «Кипишной» послала зрителей
Сегодня, 11:18