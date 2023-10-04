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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

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В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков

4 октября 2023, 04:28
Фото: 1MI
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Лидерами антирейтинга стали «Якутия», «Уральские авиалинии» и «СмартАвиа». Компании задержали в сентябре больше половины своих рейсов.

На сайте омского аэропорта опубликовали показатели регулярности полетов за сентябрь. В прошлом месяце чаще других задерживал или отменял рейсы перевозчик «Якутия». Только каждый четвертый перелет авиакомпании проходил без заминок. Помимо «Якутии» лидерами антирейтинга стали «Уральские авиалинии» и «СмартАвиа».

Самым пунктуальным перевозчиком сентября стал «Азимут». Все рейсы компании были выполнены по графику. Также на первых строчках рейтинга оказались «Аэрофлот», «Нордстар», «Красавиа», «Северный ветер», «Ред Вингс».

Всего в списке 18 авиакомпаний.

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Скриншот
Фото: Омский аэропорт

Напомним, что 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск экстренно сел на грунт в Новосибирской области. К счастью, пострадавших удалось избежать.

Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
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#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Рейс#Омский аэропорт#Евгений Игишев
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