В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков

На сайте омского аэропорта опубликовали показатели регулярности полетов за сентябрь. В прошлом месяце чаще других задерживал или отменял рейсы перевозчик «Якутия». Только каждый четвертый перелет авиакомпании проходил без заминок. Помимо «Якутии» лидерами антирейтинга стали «Уральские авиалинии» и «СмартАвиа».