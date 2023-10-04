В омском аэропорту назвали самых опаздывающих авиаперевозчиков

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
На сайте омского аэропорта опубликовали показатели регулярности полетов за сентябрь. В прошлом месяце чаще других задерживал или отменял рейсы перевозчик «Якутия». Только каждый четвертый перелет авиакомпании проходил без заминок. Помимо «Якутии» лидерами антирейтинга стали «Уральские авиалинии» и «СмартАвиа».
Самым пунктуальным перевозчиком сентября стал «Азимут». Все рейсы компании были выполнены по графику. Также на первых строчках рейтинга оказались «Аэрофлот», «Нордстар», «Красавиа», «Северный ветер», «Ред Вингс».
Всего в списке 18 авиакомпаний.
Напомним, что 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск экстренно сел на грунт в Новосибирской области. К счастью, пострадавших удалось избежать.