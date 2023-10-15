Молодой омич на авто насмерть сбил пешехода

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
14 октября в 20:50 стало известно о смертельном ДТП в Марьяновском районе. Известна предварительная картина событий.
26-летний водитель ВАЗ-21093 ехал по дороге Марьяновка — Пикетное. В районе 1 километра наехал на 37-летнего мужчину, тот шел в попутном направлении.
От полученных травм пешеход скончался в больнице. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.
Напомним, ранее мы рассказывали об аварии в центре Омска. Автомобиль въехал в кофейню.