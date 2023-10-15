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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

иллюстрация

Молодой омич на авто насмерть сбил пешехода

15 октября 2023, 09:44
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчина скончался в больнице от травм.

14 октября в 20:50 стало известно о смертельном ДТП в Марьяновском районе. Известна предварительная картина событий.

26-летний водитель ВАЗ-21093 ехал по дороге Марьяновка — Пикетное. В районе 1 километра наехал на 37-летнего мужчину, тот шел в попутном направлении.

От полученных травм пешеход скончался в больнице. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали происшествия.

Напомним, ранее мы рассказывали об аварии в центре Омска. Автомобиль въехал в кофейню.

Красная «девятка» въехала в кофейню в центре Омска. Известны подробности
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Новости#Марьяновский район
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