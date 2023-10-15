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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

иллюстрация

Красная «девятка» въехала в кофейню в центре Омска. Известны подробности

15 октября 2023, 07:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Автомобиль въехал в кофейню на остановке в центре Омска

Очевидцы происшествия пошутили над ним в соцсетях.

Городу55 стали известны подробности аварии в центре Омска. Очевидцы в соцсетях сообщили, что в павильон одной из кофеен на остановке «Голубой огонек» въехал красный ВАЗ-2109.

«Когда очень сильно захотелось выпить чашечку кофе», — сыронизировал автор поста в группе «Инцидент Омск».

В региональной Госавтоинспекции нам сообщили, что предварительно в происшествии никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

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#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Омск#ГИБДД#Новости
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