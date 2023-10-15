Красная «девятка» въехала в кофейню в центре Омска. Известны подробности

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Городу55 стали известны подробности аварии в центре Омска. Очевидцы в соцсетях сообщили, что в павильон одной из кофеен на остановке «Голубой огонек» въехал красный ВАЗ-2109.
«Когда очень сильно захотелось выпить чашечку кофе», — сыронизировал автор поста в группе «Инцидент Омск».
В региональной Госавтоинспекции нам сообщили, что предварительно в происшествии никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.