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В ночном ДТП на омской трассе водитель легковушки погиб после столкновения с фурой

В ночном ДТП на омской трассе водитель легковушки погиб после столкновения с фурой

14 октября 2023, 07:59
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Трагедия произошла на 129-м километре дороги Омск-Черлак.

Сегодня, 14 октября, около двух часов ночи на трассе Омск-Черлак произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21099» вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз MAN, которым управлял 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Фура#Погиб#Евгений Игишев
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