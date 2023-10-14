В ночном ДТП на омской трассе водитель легковушки погиб после столкновения с фурой

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Сегодня, 14 октября, около двух часов ночи на трассе Омск-Черлак произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21099» вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз MAN, которым управлял 40-летний водитель.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.