Компенсируют стоимость обучения. В Омске приглашают на работу водителей автобусов

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Департамент транспорта мэрии Омска сообщил о наборе водителей автобусов. В ведомстве предлагают обучение «с нуля».
«Всем выпускникам, успешно сдавшим экзамены и получившим водительское удостоверение категории D, мы гарантируем трудоустройство на нашем предприятии на должность водителя автобуса с последующей компенсацией стоимости обучения. Компенсация расходов на обучение в автошколе происходит в течение двух лет с момента трудоустройства в виде ежемесячных выплат», — рассказал директор «Пассажирского предприятия № 8» Марат Саликов.
В дептрансе сообщили, что с 1 октября водителям и кондукторам в Омске проиндексировали зарплату на 7%.
Ранее Город55 сообщал, что с 16 октября автобусов в Омске станет больше. Дополнительный транспорт пустят на наиболее загруженных маршрутах.