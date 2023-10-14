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Компенсируют стоимость обучения. В Омске приглашают на работу водителей автобусов

14 октября 2023, 03:13
Фото: 1MI
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В Омске приглашают на работу водителей автобусов с компенсацией обучения

С 1 октября водителям проиндексировали зарплату на 7%.

Департамент транспорта мэрии Омска сообщил о наборе водителей автобусов. В ведомстве предлагают обучение «с нуля».

«Всем выпускникам, успешно сдавшим экзамены и получившим водительское удостоверение категории D, мы гарантируем трудоустройство на нашем предприятии на должность водителя автобуса с последующей компенсацией стоимости обучения. Компенсация расходов на обучение в автошколе происходит в течение двух лет с момента трудоустройства в виде ежемесячных выплат», — рассказал директор «Пассажирского предприятия № 8» Марат Саликов.

В дептрансе сообщили, что с 1 октября водителям и кондукторам в Омске проиндексировали зарплату на 7%.

Ранее Город55 сообщал, что с 16 октября автобусов в Омске станет больше. Дополнительный транспорт пустят на наиболее загруженных маршрутах.

В Омске с 16 октября увеличат количество автобусов на городских маршрутах
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#Транспорт#Работа#Омск#Департамент транспорта#Заработная плата#Обучение#Трудоустройство#Евгений Игишев
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