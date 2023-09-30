Парадоксально. Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым топливом

Средняя цена бензина в августе по стране составила 54,60 рублей за литр (+ 1,34 рублей по сравнению с июлем). Топливо марки АИ-92 подорожало на 1,11 рублей за литр (50,55 рублей в августе), марки АИ-98 и выше — на 2,36 рублей за литр (61,19 рублей в августе). Также на 2,39 рублей выросла цена на дизель (61,19 рублей).