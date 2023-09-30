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Published Сегодня, 11:43

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иллюстрация

Парадоксально. Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым топливом

30 сентября 2023, 11:43
Фото: Город55
иллюстрация

Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым топливом

Регион на протяжении двух месяцев держался в десятке лидеров.

Специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг» проанализировали цены на топливо, сравнив показатели августа и июля 2023 года. По их информации, стоимость бензина выросла на 2,6% и больше в 52 российских регионах. Сильнее всего это ощутили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (6,6%) и Республики Калмыкия (5,9%).

Средняя цена бензина в августе по стране составила 54,60 рублей за литр (+ 1,34 рублей по сравнению с июлем). Топливо марки АИ-92 подорожало на 1,11 рублей за литр (50,55 рублей в августе), марки АИ-98 и выше — на 2,36 рублей за литр (61,19 рублей в августе). Также на 2,39 рублей выросла цена на дизель (61,19 рублей).

Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым бензином в августе. Она заняла седьмую строчку в рейтинге. По данным аналитиков, средняя стоимость литра бензина в последнем месяце лета равнялась 52,47 рублям за литр. В июле при этом регион замыкал первую десятку, отмечается в результатах исследования. Лидерами по падению цен на топливо стали Курганская область (50,58 рублей) и Алтайский край (50,60 рублей).

Вместе с тем, по данным Омскстата, бензин всех марок в регионе вырос на 2,5%, а также подорожало на 2,2% дизельное топливо. К соответствующим выводам статистики пришли, анализируя цены августа и июля 2023 года.

Напомним, что в Омской области в последний месяц наблюдался дефицит топлива на заправочных станциях. Проблема возникла как за пределами города, так и в самом областном центре. Позднее в региональном правительстве сообщили об увеличении количества бензовозов, снабжающих местных автомобилистов топливом.

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#Экономика#Омск#Омская область#Цены на топливо#Цены на бензин#Новости#Алина Ясинская
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