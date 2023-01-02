Лучшее детям. Более 6 тысяч юных омичей посетили губернаторские елки

«Вы знаете, что мы отказались от ряда привычных новогодних форматов — сейчас не время для шумных и веселых гуляний. Но оставить без любимого праздника детей мы не могли. Ребятам со всех районов области показали лучшие спектакли и вручили сладкие подарки. Представления посетили не только отличники учебы и спорта, юные омичи из малоимущих семей, а также дети участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Мы старались, и я уверен, елка запомнилась ребятам и они вернулись домой с хорошим настроением», — говорит губернатор Александр Бурков.

Представление было составлено по мотивам русских народных сказов. Программу показывали с 23 по 26 декабря в Концертном зале Омской филармонии. Главными гостями стали Дед Мороз и Снегурочка.

27 и 28 декабря праздники проходили в Омском государственном Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова. Перед спектаклями также состоялись интерактивные представления с участием Деда Мороза и его внучки.