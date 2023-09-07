Михаил Варнавский начал ликвидацию одной из своих фирм

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В обществе с ограниченной ответственностью «Милбах», зарегистрированном в Омске, началась процедура «добровольной ликвидации»: участники общества официально объявили о намерении его закрыть. У кредиторов «Милбаха» теперь есть 2 месяца, чтобы заявить о своих правах.
Фирма специализируется на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Ее уставный капитал разделен между Фрунзиком Григорьевичем Мелтоняном (20%), Марком Владимировичем Лисаветским (29%) и Михаилом Петровичем Варнавским (51%). Последний был генеральным директором «Милбаха», а теперь стал ликвидатором.
О главном бенефициаре известно, что он владеет еще и 50% уставного капитала ООО «РМВЧ», прописанного в Санкт-Петербурге. Кстати, офис «Милбаха» расположен в «Герцен-Плаза», одним из владельцев которого является Петр Владимирович Варнавский — сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области.