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Герцен-плаза

Михаил Варнавский начал ликвидацию одной из своих фирм

7 сентября 2023, 08:45
Фото: Город55
Герцен-плаза
«Милбах» специализируется на «деятельности по обработке данных».

В обществе с ограниченной ответственностью «Милбах», зарегистрированном в Омске, началась процедура «добровольной ликвидации»: участники общества официально объявили о намерении его закрыть. У кредиторов «Милбаха» теперь есть 2 месяца, чтобы заявить о своих правах.

Фирма специализируется на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Ее уставный капитал разделен между Фрунзиком Григорьевичем Мелтоняном (20%), Марком Владимировичем Лисаветским (29%) и Михаилом Петровичем Варнавским (51%). Последний был генеральным директором «Милбаха», а теперь стал ликвидатором.

О главном бенефициаре известно, что он владеет еще и 50% уставного капитала ООО «РМВЧ», прописанного в Санкт-Петербурге. Кстати, офис «Милбаха» расположен в «Герцен-Плаза», одним из владельцев которого является Петр Владимирович Варнавский — сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области.

Сын Владимира Варнавского отказался от части доли в одной из своих фирм
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Михаил Варнавский
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