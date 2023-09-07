Михаил Варнавский начал ликвидацию одной из своих фирм

Фирма специализируется на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Ее уставный капитал разделен между Фрунзиком Григорьевичем Мелтоняном (20%), Марком Владимировичем Лисаветским (29%) и Михаилом Петровичем Варнавским (51%). Последний был генеральным директором «Милбаха», а теперь стал ликвидатором.