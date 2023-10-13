Омскую высокопоставленную чиновницу Гертнер внесли в список коррупционеров

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:56
В реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, оказалась омская чиновница Светлана Гертнер. Она являлась заместителем председателя Омской области при правительстве РФ. В течение пяти последующих лет в связи с этим увольнением Гертнер не сможет заниматься госслужбой.
В конце сентября, 25 числа, она отработала последний день в этой должности. Увольнение связано с нарушением по п. 1 ч. 1 ст. 59.2 закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Согласно ему, Гертнер лишилась работы из-за конфликта интересов.
«Проверяло главное управление финансового контроля Омской области. По результатам проверки выявили нарушения, которые несовместимы со статусом», — кратко прокомментировал Городу55 уход Гертнер руководитель представительства, вице-губернатор Андрей Шпиленко.
Напомним, что он начал службу в областном правительстве в апреле 2023 года. Гертнер же до вступления на пост зампредседателя Омской области при РФ возглавляла отдел по кадровым вопросам и административной деятельности в представительстве правительства Хабаровского края при правительстве РФ в Москве.
К слову, в реестр уволенных в связи с утратой доверия также попали бывший депутат Заксобрания Сергей Калинин, экс-депутат Омского горсовета Юрий Федотов, а также Владимир Сычев, который работал на посту заместителя главы регионального минстроя.