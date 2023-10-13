Омскую высокопоставленную чиновницу Гертнер внесли в список коррупционеров

Напомним, что он начал службу в областном правительстве в апреле 2023 года. Гертнер же до вступления на пост зампредседателя Омской области при РФ возглавляла отдел по кадровым вопросам и административной деятельности в представительстве правительства Хабаровского края при правительстве РФ в Москве.