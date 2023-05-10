Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Изображение материала

Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия

10 мая 2023, 04:54
Фото: Город55
иллюстрация
Оказалось, что у чиновника было недвижимое имущество, о котором он не сообщил.

Нарушение обнаружила Тарская межрайонная прокуратура, когда проверяла работу главы Атирского сельского поселения Ивана Кириллова. По информации надзорного ведомства, он не предоставил сведения о недвижимом имуществе на сумму больше 2,5 млн рублей.

Прокурор внес представление в Совет сельского поселения, настояв на прекращении полномочий руководителя. Несмотря на утрату доверия Кирилловым, требования выполнены не были. Вопрос пришлось решать через суд.

Тарский городской суд признал незаконным бездействие представителей органа местного самоуправления и потребовал отправить главу сельского поселения в отставку. Известно, что Кириллов уже не является руководителем. Он нарушил законодательство о противодействии коррупции, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Город55 писал об отставке заместителя директора городского депимущества Евгения Кондратьева. Чиновника официально уволили 2 мая после того, как обвинили в получении взятки. Сейчас он находится под следствием.

Чиновника Кондратьева, попавшегося на взятке, уволили из администрации Омска
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Утрата доверия#Коррупция#Недвижимое имущество#Глава поселения#Прокуратура Омской области#Политика#Новости#Омская область#Тарский район
Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41