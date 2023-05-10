Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Нарушение обнаружила Тарская межрайонная прокуратура, когда проверяла работу главы Атирского сельского поселения Ивана Кириллова. По информации надзорного ведомства, он не предоставил сведения о недвижимом имуществе на сумму больше 2,5 млн рублей.
Прокурор внес представление в Совет сельского поселения, настояв на прекращении полномочий руководителя. Несмотря на утрату доверия Кирилловым, требования выполнены не были. Вопрос пришлось решать через суд.
Тарский городской суд признал незаконным бездействие представителей органа местного самоуправления и потребовал отправить главу сельского поселения в отставку. Известно, что Кириллов уже не является руководителем. Он нарушил законодательство о противодействии коррупции, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее Город55 писал об отставке заместителя директора городского депимущества Евгения Кондратьева. Чиновника официально уволили 2 мая после того, как обвинили в получении взятки. Сейчас он находится под следствием.