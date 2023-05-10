Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия

Тарский городской суд признал незаконным бездействие представителей органа местного самоуправления и потребовал отправить главу сельского поселения в отставку. Известно, что Кириллов уже не является руководителем. Он нарушил законодательство о противодействии коррупции, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.