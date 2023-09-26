Омский депутат Птичников от КПРФ скрыл сведения о доходах и лишился мандата

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
В Омской области лишили мандата одного из депутатов Черлакского района. Прокуратура организовала проверку в органах местного самоуправления. Как оказалось, было нарушено антикоррупционное законодательство.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе надзорного ведомства, внимание сотрудников прокуратуры привлек депутат Совета Елизаветинского сельского поселения А. А. Птичников. На сайте регионального отделения партии КПРФ числится депутат с этой фамилией.
По данным ведомства, он не предоставил данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год. На этом фоне прокурор района Дмитрий Тракимас внес представление в Совет сельского поселения.
Заявление было рассмотрено и полностью удовлетворено. В связи с утратой доверия к Птичникову его досрочно лишили полномочий депутата.