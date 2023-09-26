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иллюстрация

Омский депутат Птичников от КПРФ скрыл сведения о доходах и лишился мандата

26 сентября 2023, 08:01
Фото: Город55
иллюстрация
В дело вмешивалась прокуратура.

В Омской области лишили мандата одного из депутатов Черлакского района. Прокуратура организовала проверку в органах местного самоуправления. Как оказалось, было нарушено антикоррупционное законодательство.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе надзорного ведомства, внимание сотрудников прокуратуры привлек депутат Совета Елизаветинского сельского поселения А. А. Птичников. На сайте регионального отделения партии КПРФ числится депутат с этой фамилией.

По данным ведомства, он не предоставил данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год. На этом фоне прокурор района Дмитрий Тракимас внес представление в Совет сельского поселения.

Заявление было рассмотрено и полностью удовлетворено. В связи с утратой доверия к Птичникову его досрочно лишили полномочий депутата.

Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия
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#Политика#Происшествия#Омск#Омская область#Депутат#Доход#Новости#Сведения о доходах#Декларации о доходах#Алина Ясинская#Утрата доверия
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