Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела

Список требования для будущего руководителя довольно внушительный. Приведем лишь некоторые из них. Начальнику отдела необходимо будет информировать председателя комиссии о нарушениях и недостатках в ведомстве, разрабатывать предложения по совершенствованию работы Избиркома, заниматься кадровыми вопросами, обеспечивать соблюдение антикоррупционных требований.