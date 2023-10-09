Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Избирательная комиссия Омской области сегодня, 9 октября, опубликовала вакансию начальника отдела государственной службы и кадров. Соискателям готовы предложить зарплату от 51 340 до 68 150 рублей.
Список требования для будущего руководителя довольно внушительный. Приведем лишь некоторые из них. Начальнику отдела необходимо будет информировать председателя комиссии о нарушениях и недостатках в ведомстве, разрабатывать предложения по совершенствованию работы Избиркома, заниматься кадровыми вопросами, обеспечивать соблюдение антикоррупционных требований.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Заявки принимают до 10 ноября.
Избирком занимается подготовкой и проведением выборов на территории региона.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске требуются сотрудники ЗАГСа и секретари суда. Свежие вакансии опубликовали в Главном государственно-правовом управлении региона.