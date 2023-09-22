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Митрополит Владимир подарил Хоценко икону в честь вступления в должность губернатора

Митрополит Владимир подарил Хоценко икону в честь вступления в должность губернатора

22 сентября 2023, 10:23
На торжественном заседании заксобрания Митрополит поздравил избранного губернатора с официальным вступлением в должность.

Митрополит Омский и Таврический Владимир надеется, что Хоценко станет человеком, который сможет поспособствовать развитию Омской области, а также, за счет этого, сохранит на ее территории молодое поколение, пытающееся активно «убежать» в другие города.

«Уважаемый Виталий Павлович, хочу поздравить вас с избранием на пост губернатора. За несколько месяцев вашего руководства вы показали, что можете делать. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья и долгих лет жизни, не только в нашей области, а везде, куда определит вас Господь. Пусть над вами и вашей семьей всегда будет божье благословение», — пожелал Митрополит Владимир.

После своей речи митрополит подарил Виталию Хоценко православную икону спасителя и добавил, что она будет ему помогать.

Виталий Хоценко официально вступил в должность губернатора Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Митрополит#Митрополит Владимир#Анастасия Баянова
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