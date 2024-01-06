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Митрополит Владимир

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Январь
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
За безопасностью во время службы проследят сотрудники МЧС.
6 января, 04:40
Октябрь 2023
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
23 октября 2023, 11:24
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
В Омской области назначили нового митрополита
12 октября 2023, 03:12
Сентябрь 2023
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Митрополит Владимир подарил Хоценко икону в честь вступления в должность губернатора
На торжественном заседании заксобрания Митрополит поздравил избранного губернатора с официальным вступлением в должность.
22 сентября 2023, 10:23
Апрель 2023
Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы
9 апреля 2023, 11:13
Январь 2023
Митрополия и правительство Омской области документально закрепили сотрудничество
Правительство и духовенство совместно разработали и подписали план мероприятий, посвященных духовно-нравственному развитию омичей.
11 января 2023, 12:13

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