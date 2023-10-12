В Омской области Mercedes улетел в кювет и воткнулся днищем в металлический столб

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В поселке Лузино под Омском сегодня утром, 12 октября, Mercedes улетел в кювет. Автомобиль воткнулся днищем в металлическую трубу. Инцидент произошел в районе улицы Транспортной. Читатели Города55 рассказали о подробностях ДТП и поделились фотографиями с места аварии.
«Молодые какие-то перли на обгон. От столкновения хотели уйти, не получилось. Повисли на трубе», — сообщили очевидцы.
В региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что авария в ГИБДД не зафиксирована.
Ранее Город55 рассказывал, что в Таре водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего мотоциклиста.