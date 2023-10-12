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В Омской области Mercedes улетел в кювет и воткнулся днищем в металлический столб

В Омской области Mercedes улетел в кювет и воткнулся днищем в металлический столб

12 октября 2023, 04:48
Фото: Предоставлено Городу55
ДТП произошло в поселке Лузино на улице Транпортной.

В поселке Лузино под Омском сегодня утром, 12 октября, Mercedes улетел в кювет. Автомобиль воткнулся днищем в металлическую трубу. Инцидент произошел в районе улицы Транспортной. Читатели Города55 рассказали о подробностях ДТП и поделились фотографиями с места аварии.

«Молодые какие-то перли на обгон. От столкновения хотели уйти, не получилось. Повисли на трубе», — сообщили очевидцы.
Фото: Предоставлено Городу55

В региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что авария в ГИБДД не зафиксирована.

Ранее Город55 рассказывал, что в Таре водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего мотоциклиста.

В Омской области водитель нарушил ПДД и сбил 17-летнего мотоциклиста
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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#ГИБДД#Слетел в кювет#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Лузино
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