Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин

Кстати, судьба «Муниципальных рынков» в целом остается неясной. До конца 2024 года этот МУП, как и все остальные, должен быть реорганизован. Планируется его приватизировать, но депутаты Горсовета отложили решение вопроса на осеннюю сессию: предприятие приносит хороший доход муниципалитету, а срок обязательной реорганизации может быть перенесен на 5 лет.