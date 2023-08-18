Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
На муниципальном унитарном предприятии Омска «Муниципальные рынки» в очередной раз сменилось руководство: с 18 августа, как рассказали Городу55 в департаменте информационной политики городской администрации, должность гендиректора занимает Илья Очкин. 29 мая он ушел с руководящего поста в муниципальной гостинице «Иртыш», в 2018–2022 годах был директором Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
«Муниципальные рынки» сейчас переживают период кадровой нестабильности. После ухода с поста гендиректора в январе текущего года Александра Алгазина, ставшего первым заместителем областного министра региональной безопасности, в МУПе уже третий руководитель. 3 месяца врио была Татьяна Шульц, потом Елена Фомина проработала постоянным директором всего полтора месяца и уволилась, так что Шульц пришлось вернуться к обязанностям временного главы предприятия.
Кстати, судьба «Муниципальных рынков» в целом остается неясной. До конца 2024 года этот МУП, как и все остальные, должен быть реорганизован. Планируется его приватизировать, но депутаты Горсовета отложили решение вопроса на осеннюю сессию: предприятие приносит хороший доход муниципалитету, а срок обязательной реорганизации может быть перенесен на 5 лет.