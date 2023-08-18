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иллюстрация

Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин

18 августа 2023, 06:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Дальнейшая судьба МУПа остается неясной: депутаты отложили разговор о его приватизации.

На муниципальном унитарном предприятии Омска «Муниципальные рынки» в очередной раз сменилось руководство: с 18 августа, как рассказали Городу55 в департаменте информационной политики городской администрации, должность гендиректора занимает Илья Очкин. 29 мая он ушел с руководящего поста в муниципальной гостинице «Иртыш», в 2018–2022 годах был директором Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

«Муниципальные рынки» сейчас переживают период кадровой нестабильности. После ухода с поста гендиректора в январе текущего года Александра Алгазина, ставшего первым заместителем областного министра региональной безопасности, в МУПе уже третий руководитель. 3 месяца врио была Татьяна Шульц, потом Елена Фомина проработала постоянным директором всего полтора месяца и уволилась, так что Шульц пришлось вернуться к обязанностям временного главы предприятия.

Кстати, судьба «Муниципальных рынков» в целом остается неясной. До конца 2024 года этот МУП, как и все остальные, должен быть реорганизован. Планируется его приватизировать, но депутаты Горсовета отложили решение вопроса на осеннюю сессию: предприятие приносит хороший доход муниципалитету, а срок обязательной реорганизации может быть перенесен на 5 лет.

В омском МУПе «Муниципальные рынки» сменилось руководство
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#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки#Город#Новости#Илья Очкин
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