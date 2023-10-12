Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре

В бюджетном образовательном учреждении, которое находится на проспекте Мира в Советском округе, хотят выделить рабочие места для 10 осужденных. В таком случае в Советском округе для исправительных и обязательных работ будет отведено 281 место. Отбывать наказание заключенные также смогут в парках «Советский» и «Зеленый остров», Государственном центре народного творчества, МП г. Омска «Электрический транспорт», УК «Евродом» и др.