Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Администрация г. Омска собирается включить новые организации в перечень для отбывания административного наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города. Список мест пополнит детский юношеский центр «Смена». Проект постановления с соответствующими изменениями должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.
В бюджетном образовательном учреждении, которое находится на проспекте Мира в Советском округе, хотят выделить рабочие места для 10 осужденных. В таком случае в Советском округе для исправительных и обязательных работ будет отведено 281 место. Отбывать наказание заключенные также смогут в парках «Советский» и «Зеленый остров», Государственном центре народного творчества, МП г. Омска «Электрический транспорт», УК «Евродом» и др.
Традиционно осужденных будут привлекать к благоустройству, уборке улиц, придомовых территорий, озеленению, ремонту дорог, строительным и других работам.
Ранее Город55 рассказывал, что омские заключенные в рамках госконтракта вырастили 30 тонн капусты. Контракт на сумму 400 тысяч рублей был заключен между УФСИН России по Омской области и исправительной колонией №8.