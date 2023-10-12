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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

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Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре

12 октября 2023, 04:22
Фото: 1MI
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Для них планируют выделить 10 рабочих мест.

Администрация г. Омска собирается включить новые организации в перечень для отбывания административного наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города. Список мест пополнит детский юношеский центр «Смена». Проект постановления с соответствующими изменениями должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.

В бюджетном образовательном учреждении, которое находится на проспекте Мира в Советском округе, хотят выделить рабочие места для 10 осужденных. В таком случае в Советском округе для исправительных и обязательных работ будет отведено 281 место. Отбывать наказание заключенные также смогут в парках «Советский» и «Зеленый остров», Государственном центре народного творчества, МП г. Омска «Электрический транспорт», УК «Евродом» и др.

Традиционно осужденных будут привлекать к благоустройству, уборке улиц, придомовых территорий, озеленению, ремонту дорог, строительным и других работам.

Ранее Город55 рассказывал, что омские заключенные в рамках госконтракта вырастили 30 тонн капусты. Контракт на сумму 400 тысяч рублей был заключен между УФСИН России по Омской области и исправительной колонией №8.

Омские заключенные вырастили 30 тонн капусты по госконтракту
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#Общество#Омск#Заключенные#Наказание#Новости#Осужденные#Исправительные работы#Юлия Истомина#Проект постановления
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