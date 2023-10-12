Хоценко договорился с губернатором Ставрополья о реабилитации омских участников СВО

Договоренность о прохождении омскими бойцами 14-дневного санаторно-курортного лечения в городе Кисловодске достигнута между губернаторами Омской области и Ставропольского края. Разовая материальная помощь будет предоставлена 14-ти военнослужащим, нуждающимся в медицинской реабилитации в соответствии с врачебными показаниями.