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Хоценко договорился с губернатором Ставрополья о реабилитации омских участников СВО

Хоценко договорился с губернатором Ставрополья о реабилитации омских участников СВО

12 октября 2023, 11:56
Фото: Правительство Омской области
По распоряжению главы региона из резервного фонда выделены средства на оказание содействия военнослужащим.

Договоренность о прохождении омскими бойцами 14-дневного санаторно-курортного лечения в городе Кисловодске достигнута между губернаторами Омской области и Ставропольского края. Разовая материальная помощь будет предоставлена 14-ти военнослужащим, нуждающимся в медицинской реабилитации в соответствии с врачебными показаниями.

«Одна из наших важнейших задач — помочь бойцам восстановиться. Поэтому выделили средства из резервного фонда, чтобы участники специальной военной операции и члены их семей смогли отдохнуть, восстановиться и пройти реабилитацию в санаториях Кисловодска на Кавказских Минеральных Водах. Благодарю губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова за помощь в реабилитации наших защитников», — отметил Виталий Хоценко.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов рассказал, что участники спецоперации смогут поправить здоровье в местных санаториях уже в декабре этого года.

«Получено одобрение со стороны Правительства Ставропольского края. Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения и травмы. Те, кто в первую очередь нуждается в медицинской реабилитации, получат помощь в санатории в соответствии с врачебными показаниями», — пояснил Куприянов.
Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Севастополь#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Резервный фонд#Анастасия Баянова
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