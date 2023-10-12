Хоценко договорился с губернатором Ставрополья о реабилитации омских участников СВО

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Договоренность о прохождении омскими бойцами 14-дневного санаторно-курортного лечения в городе Кисловодске достигнута между губернаторами Омской области и Ставропольского края. Разовая материальная помощь будет предоставлена 14-ти военнослужащим, нуждающимся в медицинской реабилитации в соответствии с врачебными показаниями.
«Одна из наших важнейших задач — помочь бойцам восстановиться. Поэтому выделили средства из резервного фонда, чтобы участники специальной военной операции и члены их семей смогли отдохнуть, восстановиться и пройти реабилитацию в санаториях Кисловодска на Кавказских Минеральных Водах. Благодарю губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова за помощь в реабилитации наших защитников», — отметил Виталий Хоценко.
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов рассказал, что участники спецоперации смогут поправить здоровье в местных санаториях уже в декабре этого года.
«Получено одобрение со стороны Правительства Ставропольского края. Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения и травмы. Те, кто в первую очередь нуждается в медицинской реабилитации, получат помощь в санатории в соответствии с врачебными показаниями», — пояснил Куприянов.