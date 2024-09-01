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Резервный фонд

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2024
На оснащение госпиталя ветеранов в Омске Михаил Мишустин выделил 385 млн рублей
1 сентября, 11:55
В Омской области на ямочный ремонт затопленных дорог потратят 127 млн рублей
29 июля, 09:17
На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн
29 июля, 07:41
Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации
24 апреля, 06:36
2023
Хоценко договорился с губернатором Ставрополья о реабилитации омских участников СВО
По распоряжению главы региона из резервного фонда выделены средства на оказание содействия военнослужащим.
12 октября 2023, 11:56
Из резервного фонда Омской области выделили 500 тысяч на туристический инвентарь
13 августа 2023, 06:54
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
6 августа 2023, 05:51

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