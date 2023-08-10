В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников спецоперации

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Согласно указу врио губернатора Виталия Хоценко от 9 августа, в состав включат председателя комитета регионального парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павла Коренного и главу омского отделения «Российского Красного Креста» Наталью Тузову.
Исключат из комиссии спикера Заксобрания Александра Артемова.
Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Омске в конце мая. Он расположен по адресу улица Петра Некрасова, 3.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области обновят состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба.