Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Иллюстрация

В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников спецоперации

10 августа 2023, 11:58
Фото: 1MI
Иллюстрация
В нее включат депутата Заксобрания и главу омского «Российского Красного Креста».

В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Согласно указу врио губернатора Виталия Хоценко от 9 августа, в состав включат председателя комитета регионального парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павла Коренного и главу омского отделения «Российского Красного Креста» Наталью Тузову.

Исключат из комиссии спикера Заксобрания Александра Артемова.

Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Омске в конце мая. Он расположен по адресу улица Петра Некрасова, 3.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области обновят состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

В Омской области планируют обновить комиссию по антитеррору и состав оперштаба
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Комиссия#Сво#Участник СВО#Поддержка#Поддержка ветеранов сво#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной
Сегодня, 07:16
После визита мэра и силовиков на месте обвала парковки в Омске появился экскаватор
Сегодня, 10:54
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»
Сегодня, 10:35