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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Иллюстрация

Для надежности. В некоторых домах Омска скоро снова отключат водоснабжение

12 октября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, в каких домах Омска скоро снова отключат воду

Произойдет это из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу ул. 5-я Северная, 193/1.

Работы будут проходить 19 октября и продлятся с 11:00 до 22:00. Как рассказали в пресс-службе омского водоканала, ремонт водопровода будет проводиться для обеспечения надежного водоснабжения на близлежащих участках.

Так, под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. 5-я Северная, 193/1;
  • Ул. 5-я Северная, 195.

Напомним, что отключение ждет жителей еще одного района города. На следующей неделе, 17 октября, из-за ремонта водопровода воды не будет по адресам: ул. Герцена, 50, ул. Герцена, 48 лит А, ул. Герцена, 48, 50/1.

Стало известно, в каких домах Омска скоро снова отключат воду
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Анастасия Баянова
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