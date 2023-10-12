Для надежности. В некоторых домах Омска скоро снова отключат водоснабжение

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Работы будут проходить 19 октября и продлятся с 11:00 до 22:00. Как рассказали в пресс-службе омского водоканала, ремонт водопровода будет проводиться для обеспечения надежного водоснабжения на близлежащих участках.
Так, под отключение попадают следующие адреса:
Напомним, что отключение ждет жителей еще одного района города. На следующей неделе, 17 октября, из-за ремонта водопровода воды не будет по адресам: ул. Герцена, 50, ул. Герцена, 48 лит А, ул. Герцена, 48, 50/1.