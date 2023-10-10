Стало известно, в каких домах Омска скоро снова отключат воду

Напомним, что недавно Город55 писал об отключениях и в другом районе города. Так, завтра, 11 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет по адресам: Ул. Нефтезаводская, 25, 23, 21, ул. Магистральная, 66, 66а, 66Б, 68, 68а, 68б, 70 и ул. 50 лет Профсоюзов, 91в. Работы продлятся с 11:00 до 22:00.