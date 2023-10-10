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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Иллюстрация

Стало известно, в каких домах Омска скоро снова отключат воду

10 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI
Иллюстрация
Отключение произойдет из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу ул. Герцена, 48.

Жителей некоторых домов по улице Герцена отключение воды ждет 17 октября, оно продлится с 11:00 до 22:00. Работы проведут сотрудники омского водоканала.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. Герцена, 50;
  • Ул. Герцена, 48 лит А;
  • Ул. Герцена, 48, 50/1.

Напомним, что недавно Город55 писал об отключениях и в другом районе города. Так, завтра, 11 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет по адресам: Ул. Нефтезаводская, 25, 23, 21, ул. Магистральная, 66, 66а, 66Б, 68, 68а, 68б, 70 и ул. 50 лет Профсоюзов, 91в. Работы продлятся с 11:00 до 22:00.

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#Омск#Омская область#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Отключение горячей воды#Отключение#Анастасия Баянова
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