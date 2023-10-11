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Парк «Советский»

В Омске за 9 млн рублей ищут уборщика для территории Советского парка

11 октября 2023, 04:48
Фото: Город55
Парк «Советский»
Наводить чистоту в парке нужно будет ежедневно — с 11 ноября 2023 года по 10 ноября 2025 года.

МП г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» ищет подрядчика, который в течение двух лет будет убирать Советский парк. Срок оказания клининговых услуг с 11 ноября 2023 года по 10 ноября 2025 года. За это муниципальное предприятие готово заплатить 8,949 млн рублей, сюда также входит стоимость используемых для уборки товаров, расходы на перевозку.

Площадь парка составляет 308 877 кв. м. Приводить в порядок подрядчику предстоит территорию у центрального входа в парк, центральную площадь, лестничный спуск, юбилейную аллею, пешеходные дорожки, спортивные площадки, аллею аттракционов, площадь у танцверанды и др.

Поучаствовать в торгах могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки от них принимают до 18 октября.

По условиям договора, убирать территорию предстоит ежедневно в виде основной (с 07.00 до 13.00) или поддерживающей (с 13.30 до 20.00 часов) уборки.

«Исполнитель обязан экономно использовать коммунальные ресурсы, предоставляемые заказчиком в целях оказания услуг. Нецелевое использование предоставляемых ресурсов является нанесением ущерба заказчику и возмещается исполнителем в полном объеме (на основании расчета заказчика)», — говорится в проекте договора.

Напомним, что ранее определился подрядчик, который до 2025 года займется клинингом Омского аэропорта. Из всех оставленных заявок самую низкую цену за свои услуги предложил предприниматель Вадим Голиков, которому принадлежит зарегистрированная в Омске клининговая компания «Свип-сервис».

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#Общество#Омск#Уборка#Парк#Подрядчик#Торги#Новости#Советский парк#Юлия Истомина
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