В Омске за 9 млн рублей ищут уборщика для территории Советского парка

МП г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» ищет подрядчика, который в течение двух лет будет убирать Советский парк. Срок оказания клининговых услуг с 11 ноября 2023 года по 10 ноября 2025 года. За это муниципальное предприятие готово заплатить 8,949 млн рублей, сюда также входит стоимость используемых для уборки товаров, расходы на перевозку.