«Козырный» лот. Омский аэропорт нашел клининговую компанию на ближайшие два года

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Омский аэропорт сможет сэкономить на клининговых услугах около 6 млн рублей. Напомним, что открытое акционерное общество искало подрядчика для уборки здания аэровокзала, международного терминала и сервисного центра платной парковки общей площадью 6,8 тысяч кв. м.
На торги заявилось 10 участников, но до аукциона допустили только индивидуальных предпринимателей Павла Вольского (Русско-Полянский район) и Вадима Голикова (Курган), компании «Примекс-Омск», «Блеск-Премьер» (Москва), «Уборка» (Новосибирск), «Соцкультбыт» (Москва), «Блеск» (Омск), «Интекс Корп» (Нижний Новгород).
Победителем торгов признали предпринимателя Вадима Голикова, который предложил заняться клинингом аэропорта за 23 млн рублей. ИП Голиков зарегистрировал в ноябре 2019 года. Предпринимателю принадлежит зарегистрированная в Омске клининговая компания «Свип-сервис». Мужчина заявил, что за период 2021–2022 года у него есть опыт уборки объектов площадью не менее 5000 кв. м на общую сумму 87,7 млн рублей. В 2023 году Голиков уже получил контракты на уборку помещений СибАДИ, медакадемии и главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области.
По условиям договора, подрядчику предстоит ежедневно с 1 ноября 2023-го до 31 октября 2025 года поддерживать чистоту в помещениях Омского аэропорта. Помимо уборки Голиков должен снабжать все туалеты аэропорта необходимыми расходниками: для туалетов общего доступа — это однослойная туалетная бумага, а для санузлов вип- и бизнес-залов — двухслойная шведского бренда Tork, одноразовые бумажные сиденья для унитазов, освежители воздуха и бумажные полотенца.