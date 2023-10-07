«Козырный» лот. Омский аэропорт нашел клининговую компанию на ближайшие два года

Победителем торгов признали предпринимателя Вадима Голикова, который предложил заняться клинингом аэропорта за 23 млн рублей. ИП Голиков зарегистрировал в ноябре 2019 года. Предпринимателю принадлежит зарегистрированная в Омске клининговая компания «Свип-сервис». Мужчина заявил, что за период 2021–2022 года у него есть опыт уборки объектов площадью не менее 5000 кв. м на общую сумму 87,7 млн рублей. В 2023 году Голиков уже получил контракты на уборку помещений СибАДИ, медакадемии и главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области.