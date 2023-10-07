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Омский аэропорт

«Козырный» лот. Омский аэропорт нашел клининговую компанию на ближайшие два года

7 октября 2023, 07:29
Фото: Город55
Омский аэропорт

Уборкой омского аэропорта за 23 млн рублей займется предприниматель из Кургана

За лот боролись компании и индивидуальные предприниматели из Омска, Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Кургана.

Омский аэропорт сможет сэкономить на клининговых услугах около 6 млн рублей. Напомним, что открытое акционерное общество искало подрядчика для уборки здания аэровокзала, международного терминала и сервисного центра платной парковки общей площадью 6,8 тысяч кв. м.

На торги заявилось 10 участников, но до аукциона допустили только индивидуальных предпринимателей Павла Вольского (Русско-Полянский район) и Вадима Голикова (Курган), компании «Примекс-Омск», «Блеск-Премьер» (Москва), «Уборка» (Новосибирск), «Соцкультбыт» (Москва), «Блеск» (Омск), «Интекс Корп» (Нижний Новгород).

Победителем торгов признали предпринимателя Вадима Голикова, который предложил заняться клинингом аэропорта за 23 млн рублей. ИП Голиков зарегистрировал в ноябре 2019 года. Предпринимателю принадлежит зарегистрированная в Омске клининговая компания «Свип-сервис». Мужчина заявил, что за период 2021–2022 года у него есть опыт уборки объектов площадью не менее 5000 кв. м на общую сумму 87,7 млн рублей. В 2023 году Голиков уже получил контракты на уборку помещений СибАДИ, медакадемии и главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области.

По условиям договора, подрядчику предстоит ежедневно с 1 ноября 2023-го до 31 октября 2025 года поддерживать чистоту в помещениях Омского аэропорта. Помимо уборки Голиков должен снабжать все туалеты аэропорта необходимыми расходниками: для туалетов общего доступа — это однослойная туалетная бумага, а для санузлов вип- и бизнес-залов — двухслойная шведского бренда Tork, одноразовые бумажные сиденья для унитазов, освежители воздуха и бумажные полотенца.

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#Общество#Омск#Уборка#Подрядчик#Новости#Закупки#Омский аэропорт#Юлия Истомина#Клининг
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